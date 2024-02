Proposta indica nome para ocupar Diretoria de Regulação e Fiscalização da Agems

Tramita em regime de urgência, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Decreto Legislativo 2 de 2024, de autoria da Mesa Diretora, que indica Iara Sônia Marchioretto para exercer o cargo de diretora de Regulação e Fiscalização – Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), para mandato de quatro anos.

Os membros da diretoria-executiva serão nomeados pelo governador do Estado, após a aprovação dos seus nomes pela Casa de Leis. De acordo com a proposição, a indicada atende aos requisitos da legislação, bem como reúne as condições culturais e profissionais para o exercício da função.

“A indicação está fundamentada, principalmente, em critérios de competência técnica e experiência profissional comprovada. Iara Sônia Marchioretto está plenamente apta para exercer as funções que lhe serão atribuídas”, destacou o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

