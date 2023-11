Agems cria ‘Sala de Guerra’ para atendimento de crise de energia

Participam das reuniões Defesa Civil, concessionárias de energia, MSGÁS, Bombeiros e Polícia Militar

Com o tempo e clima inconstantes, trazendo altas temperaturas, tempestades e ventos acima da média em Mato Grosso do Sul, a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS), com o objetivo de acelerar o atendimento para a população em caso de falta de energia ou outros transtornos trazidos pelo tempo, criou a Sala de Guerra.

Coordenada pela diretoria de Gás e Energia, a Sala de Guerra reunirá a Agência, as concessionárias Energisa MS e Neoenergia Elektro, a Defesa Civil Estadual, e as empresas MSGÁS e Sanesul, responsáveis pela distribuição de gás e o abastecimento de água, que são diretamente dependentes da energia elétrica. Além dos Bombeiros e Polícia Militar. Segundo o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, essa união de esforços possibilitará que a população tenha um atendimento mais ágil, em caso de emergências.

“Hoje, nós vivemos num mundo atípico.

O clima está atípico. Acabamos de terminar um inverno com cara de verão, foi o inverno mais quente até agora, estamos tendo os dias mais quentes dos últimos anos e isso muda o clima. Como está acontecendo essa variação constante no clima, com chuvas fortes, com tempestades, com ventos acima do normal, essa Sala de Guerra, que tem lá: a Defesa Civil, a Energisa, a Elektro, a Ouvidoria, tem a nossa diretoria de gás e energia, Bombeiros, Polícia Militar, parceiros que, juntos, vamos procurar antecipar o que vai acontecer. Por exemplo, a Defesa Civil diz: provável ventania em tal região, tal dia. Nós vamos deslocar técnicos para aquela região, para que possam atender com mais brevidade possível o que aconteceu”, explicou Carlos Alberto.

O diretor-presidente citou o exemplo de um caso recente, ocorrido em Corumbá, que precisou de uma efetiva ação da Agems em conjunto com os parceiros, para minimizar os problemas trazidos por uma tempestade. “Recentemente, tivemos um problema em Corumbá. Nós estávamos com equipes lá e assim que terminou o vendaval, a equipe foi para campo e nós ficamos uma hora e meia sem energia. E ficar sem energia acarreta o problema da água, também. A Sanesul também está dentro dessa Sala de Guerra, para que a gente possa atender o mais rápido possível a população que sofreu com a tempestade”, disse Carlos Alberto.

A criação da Sala de Guerra segue um conceito bastante utilizado por diferentes instituições no gerenciamento de crises, contando com a capacidade das pessoas envolvidas em criar soluções criativas diante de desafios iminentes.

As distribuidoras, especialmente de energia e de gás, já dispõem de planos de contingência, acompanhados pela Agems, e prontos a serem colocados em prática em situações atípicas. Agora, com a nova estratégia da Sala de Guerra, um grupo com conhecimento e capacidade de decisão vai estar mais próximo, em contato permanente e articulado para uma solução rápida dentro da atribuição de cada um. Para quem precisar de atendimento ou informações dos serviços oferecidos pela Agems, pode entrar em contato pelo telefone: (67) 3025- 9505, pela Ouvidoria, 0800 600 0506 ou pelo e-mail: [email protected].

Agems Perto de Você

A agência de regulação tem o programa Agems Perto de Você. Nesse programa, segundo explicou Carlos Alberto de Assis, são levadas informações à população das cidades e dos bairros. A próxima ação acontece no sábado (25), no jardim Tarumã, na escola Manoel Bonifácio, em Campo Grande, onde uma série de empresas, parceiros e entidades estarão levando serviços à população. Nessa ação, a Agems estará presente com a Sanesul, a Águas Guariroba e a Energisa, informando como a sociedade pode ter acesso a energia social, água social, como participar e obter esses benefícios. Além disso, neste dia, também haverá sorteio de brindes, geladeiras, televisor e de uma bicicleta.

