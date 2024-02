Costa Rica encara América-RN na estreia da Copa do Brasil

Costa Rica Esporte Clube se prepara para um confronto crucial na Copa do Brasil de 2024. Nesta quarta-feira (21), às 19h30, no Estádio Laertão, a equipe enfrentará o América-RN pela 1ª fase da competição. Esta será a segunda participação do time sul-mato-grossense no torneio, após uma estreia sem sucesso contra o ABC, do Rio Grande do Norte, na edição anterior.

O jogo promete ser decisivo, pois uma vitória significaria mais do que apenas a passagem para a próxima fase. Além do prestígio esportivo, o clube receberia uma injeção financeira significativa. A cota por participação na fase 1 é de R$ 787,5 mil, e uma vitória garantiria mais R$ 945 mil na conta do Costa Rica Esporte Clube.

Para aqueles que não puderem comparecer ao estádio, a transmissão estará disponível através do site do Globo Esporte. O trio de arbitragem, liderado por Marielson Alves da Silva, será responsável por garantir a imparcialidade do jogo.

Enquanto o Costa Rica disputou cinco partidas no Campeonato Sul-Mato-Grossense, o América-RN teve uma jornada mista, com destaque para sua performance no Campeonato Potiguar e na Copa do Nordeste. Com um histórico de altos e baixos em suas competições regionais, o América-RN chega para este confronto determinado a reverter sua recente série de derrotas na Copa do Nordeste.

