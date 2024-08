Funsat e Funtrab oferecem mais de 5 mil vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) estão disponibilizando um total de 5.132 oportunidades de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (6).

Oportunidades na Funsat

A Funsat oferece 3.320 vagas distribuídas em 165 profissões diferentes, oferecidas por 236 empresas da capital. Algumas das oportunidades em destaque incluem:

– Almoxarife: 2 vagas

– Atendente de padaria: 81 vagas

– Auxiliar de cozinha: 25 vagas

– Conferente de carga e descarga: 4 vagas

– Costureira: 12 vagas

– Pedreiro: 89 vagas

Além disso, há 2.281 vagas para cargos que não exigem experiência prévia, distribuídas em 77 áreas. Algumas dessas vagas são:

– Operador de caixa: 492 vagas

– Balconista de açougue: 55 vagas

– Auxiliar de desenvolvimento infantil: 2 vagas

– Instalador e reparador de redes telefônicas: 20 vagas

– Montador de bicicletas: 1 vaga

Para o público PcD (Pessoa com Deficiência), a Funsat oferece 20 vagas exclusivas. Entre elas, destacam-se:

– Auxiliar administrativo: 5 vagas

– Auxiliar de limpeza: 3 vagas

– Copeiro: 1 vaga

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, entre 7h e 17h, levando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Também é possível se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil.

Oportunidades na Funtrab

A Funtrab está oferecendo 1.812 vagas de emprego em Campo Grande, abrangendo estágios, ocupações temporárias e de tempo integral. Entre as vagas anunciadas, estão:

– Açougueiro

– Adesivador

– Ajudante de obras

– Babá

– Caseiro

– Contador

– Encanador

– Eletricista

– Frentista

– Garçom

– Jardineiro

– Marceneiro

– Mecânico

– Motoboy

– Operador de caixa

– Padeiro

– Pedreiro

– Podólogo

– Recepcionista

– Salgadeira

– Técnico de enfermagem

– Vendedor

– Zelador

Para pessoas com deficiência, a Funtrab oferece 112 vagas exclusivas. Além disso, há 24 estágios disponíveis para estudantes do ensino superior.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Portanto, é recomendável que os candidatos ajam rapidamente. Para participar, basta comparecer à sede da Funtrab na Rua 13 de Maio, nº 2.773, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

