Jovem é alvo de atiradores em frente à sua residência no Jardim Campo Alto, na Capital

Um jovem de 25 anos foi vítima de um ataque a tiros em frente à casa onde mora, na Rua Maria Virgínia Pimentel, situada no Bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande. O incidente ocorreu no fim da noite desta segunda-feira (5).

Segundo informações preliminares, a vítima estava em casa quando foi chamada ao portão por duas pessoas que chegaram em uma motocicleta Honda CG Titan de cor preta. Após uma breve discussão, os suspeitos efetuaram quatro disparos de arma de fogo. Dois dos tiros atingiram o jovem na face e na região dos glúteos.

Após os disparos, os autores fugiram do local. Moradores acionaram uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que rapidamente prestou socorro ao jovem, encaminhando-o ao pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde da vítima não foi divulgado à imprensa.

Ainda de acordo com informações do registro policial, além do atendimento médico, equipes da PM (Polícia Militar) e da Polícia Civil foram chamadas para preservar a cena do crime. A guarnição realizou buscas na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento não houve prisões relacionadas ao caso.

O caso foi registrado como homicídio simples e está sendo investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol. A Polícia Civil continua trabalhando para identificar e capturar os responsáveis pelo ataque, e qualquer informação que possa ajudar nas investigações é de extrema importância.

