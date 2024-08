“Agora é hora de campanha”, diz Ovando sobre renunciar cargo em caso de vitória

Após confirmação como vice de Adriane Lopes na disputa pela prefeitura de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (5), Luiz Ovando, atual deputado federal pelo PP (Partido Progressistas), disse que agora é “hora de campanha”, quando perguntado sobre renunciar do cargo em caso de vitória.

Ovando afirmou, ainda, que primeiro vão priorizar “questões por etapa” e que ainda não pensou na possibilidade de desistência da câmara federal.

O deputado é conhecido por suas convicções conservadoras alinhadas com a direita política e compartilha valores como liberdade, patriotismo e defesa da família.

A prefeita Adriane expressou entusiasmo com a indicação de Ovando na chapa. “Recebo com grande entusiasmo o deputado Luiz Ovando em nosso time. Ele representa a verdadeira direita de Campo Grande, comprometido com nossos valores fundamentais: liberdade, patriotismo e fortalecimento da família. Juntos, fortaleceremos nossa campanha e continuaremos a trabalhar com seriedade e responsabilidade pelo desenvolvimento de nossa cidade”, disse.

História

Luiz Alberto Ovando é médico corumbaense e acumula uma trajetória acadêmica sólida como professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e na UNIDERP. Autor de trabalhos científicos e livros nas áreas de saúde e política, Ovando também é reconhecido por sua atuação como palestrante em congressos médicos em várias cidades.

Com dois mandatos como deputado federal e foco na saúde e assistência social, Ovando é membro ativo da 3ª Igreja Batista de Campo Grande, onde leciona Estudos Bíblicos na Escola Dominical e tem a visão de mundo influenciada pelos ensinamentos bíblicos teológicos, conforme divulgado em nota por assessoria.

