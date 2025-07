Presidente dos Correios entrega carta de renúncia em meio a crise financeira da estatal

O presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Fabiano Silva dos Santos, entregou sua carta de renúncia ao Palácio do Planalto, conforme informações da CNN Brasil. A decisão ocorre em um momento crítico para a estatal, que enfrenta queda de receitas, aumento de despesas e tem sido alvo de críticas pela lentidão na implementação de ajustes estruturais.

De acordo com a emissora, o prejuízo da empresa em 2024 chegou a R$ 2,6 bilhões, quatro vezes superior ao registrado no ano anterior. Apenas no primeiro trimestre de 2025, o resultado negativo foi de R$ 1,6 bilhão, o que acendeu um alerta no governo e agravou ainda mais o cenário da estatal.

Fabiano Silva, advogado com experiência em previdência complementar e integrante do grupo Prerrogativas, assumiu a presidência dos Correios no início de 2023, com apoio de setores próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é de que ele se reúna com o chefe do Executivo na próxima semana para formalizar sua saída.

Nos últimos meses, a gestão da ECT anunciou uma série de medidas para conter a crise, incluindo a venda de imóveis, a criação de um programa de demissões voluntárias (PDV) e o lançamento de um marketplace em parceria com a Infracommerce. No entanto, segundo fontes do governo, o Planalto considerou as ações tardias diante da gravidade da situação financeira da empresa.

Com a vacância no comando da estatal, o União Brasil, partido que controla o Ministério das Comunicações, ao qual os Correios são vinculados, passa a reivindicar a presidência da empresa. A legenda já detém cargos de direção na estatal e busca ampliar sua influência na estrutura do governo federal.

A renúncia de Fabiano acontece em um momento em que o governo tenta equilibrar a agenda política com as pressões por maior eficiência na gestão de estatais.

