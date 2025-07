Ex-marido e dois comparsas são detidos após invadirem casa e ameaçar mulher em Campo Grande

Uma mulher de 41 anos viveu momentos de terror na madrugada deste sábado (5), em Campo Grande, após ter sua casa invadida pelo ex-marido e dois comparsas armados com ferramentas. O homem, de 42 anos, não aceitava o fim do relacionamento e já era alvo de uma medida protetiva, conforme relato registrado no boletim de ocorrência.

Segundo a vítima, o casal manteve um relacionamento por 15 anos, mas estão separados há cerca de um ano. Durante o período em que estiveram juntos, a mulher afirma ter sofrido violência doméstica, o que motivou o fim da união e a posterior determinação judicial de afastamento.

Na tarde da sexta-feira (4), por volta das 16h, o ex-companheiro teria ido até a casa da mulher e, em tom ameaçador, disse que colocaria fogo nela, na residência e em seus filhos. A situação se agravou durante a madrugada, quando o homem retornou por volta da 1h de sábado, acompanhado de dois outros indivíduos, de 31 e 53 anos.

O trio chegou ao local munido com ferramentas, incluindo uma chave de boca, uma talhadeira e um estilete, e tentou arrombar a residência. O atual namorado da vítima conseguiu intervir e impedir que os homens atacassem a mulher.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou os dois comparsas rendidos no local, enquanto o ex-marido havia fugido. Após buscas na região, os policiais localizaram o suspeito com uma lesão no ombro esquerdo, possivelmente causada durante a tentativa de invasão.

Os dois comparsas foram encaminhados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), enquanto o ex-marido foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva, ameaça e tentativa de invasão de domicílio, e segue sob investigação da Polícia Civil. A mulher e seus familiares permanecem sob proteção, enquanto as autoridades avaliam o pedido de reforço das medidas judiciais contra o agressor.

