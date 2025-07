Acidente na BR-262 deixa três pessoas mortas e mulher ferida em Miranda

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (5) resultou na morte de três pessoas e deixou uma mulher gravemente ferida em Miranda, município localizado a cerca de 203 quilômetros de Campo Grande. A tragédia aconteceu por volta das 7h, em uma estrada vicinal próxima à Fazenda San Francisco, a cerca de 35 quilômetros da BR-262, sentido Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi inicialmente registrada como um acidente na rodovia federal, mas ao chegar ao local, os militares constataram que a colisão havia acontecido em uma via rural. No ponto indicado, foi encontrada uma caminhonete branca, que havia colidido violentamente contra uma árvore.

Dentro do veículo estavam quatro ocupantes, dois homens e duas mulheres. Três deles morreram no local, presos às ferragens: dois homens e uma mulher. A quarta passageira, uma mulher, foi resgatada com múltiplos traumas e encaminhada com urgência ao hospital de Miranda. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da sobrevivente.

As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas oficialmente, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais. A principal hipótese é de que o motorista possa ter perdido o controle da direção, mas apenas a perícia poderá apontar as causas exatas da colisão.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica e Corpo de Bombeiros permaneceram no local para realizar os procedimentos legais, incluindo a remoção dos corpos e liberação da via.

A tragédia causou comoção na região, conhecida pelo fluxo de turistas e trabalhadores rurais. A prefeitura de Miranda e órgãos municipais devem prestar apoio às famílias das vítimas nas próximas horas.

Matéria editada às 10h45 para atualização de informações

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais