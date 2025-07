Ainda é incerto o futuro do PL com a filiação de Reinaldo Azambuja

Após o anúncio de que a filiação de Reinaldo Azambuja no PL é uma questão de tempo e que o ex-governador quer manter uma reunião com os membros do partido, algumas dos representantes dos liberais. “Até o momento, não fui procurado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja. No entanto, estou aberto ao diálogo, sempre em prol do que for melhor para o nosso Estado”. Afirmou o deputado federal Marcos Polon o mais votado em 2022, que manteve uma posição de crítico do PSDB, sigla de onde vem o ex-governador.

“Reitero que seguirei firme com as minhas prioridades, que refletem os valores e as expectativas dos meus eleitores sul-mato-grossenses a defesa do direito ao acesso às armas de fogo para a legítima defesa da vida e da propriedade, a anistia, a liberdade de expressão e o apoio incondicional à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República em 2026. Assim, acredito estar cumprindo com o meu dever de representar fielmente os interesses do povo do Mato Grosso do Sul.”

Já a vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira (PL-MS) declarou, que vai manter seu projeto de concorrer ao Senado independente do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que tem projeto de ser pré-candidato ao Senado, como ela também tem. “Nós não vamos recuar, a direita não vai recuar. O PL pode ter dois pré-candidatos ao Senado. O ex-governador tem o projeto dele, mas eu quero deixar muito claro para o eleitor do MS, eu tenho o meu projeto que é ser representante da direito sul-mato-grossense no Senado Federal. Meu projeto é muito sólido”, afirmou Gianni que disse ter um compromisso com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro para concorrer ao Senado por ser um nome totalmente alinhado a ele e que pode render apoio após a eleição de 2026.

Alems

Tendo sido um dos mais importantes articuladores da aliança que resultou no apoio do PL ao PSDB nas eleições de 2024, o deputado estadual Coronel David comemora a entrada Reinaldo Azambuja na sigla. Já ocupando a presidência do diretório municipal do PL em Campo Grande, o parlamentar sempre foi um alinhado de primeira hora do PSDB, inclusive integrando a base de sustentação do Governo Riedel na Assembleia Legislativa.

Outro entusiasta da entrada de Reinaldo Azambuja no P< é o deputado Neno Razuk que apesar de não ter apresentado um posicionamento oficial, através de assessores disse que é favorável, uma vez que deve reforçar o peso político do partido na política estadual. O único deputado de oposição ao Governo Estadual na Assembleia Legislativa, João Henrique Catam, mesmo procurado pela reportagem, ainda não se manifestou se irá se reunir com Reinaldo Azambuja.

