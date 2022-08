Presidente do PL regional chama Soraya Thronicke de “amiga da onça”

Durante a apresentação das propostas na redação do O Estado, o Presidente do PL (Partido Liberal) de Mato Grosso do Sul e candidato a deputado federal Rodolfo Nogueira, o “Gordinho do Bolsonaro”, pontuou a contradição de políticos que usam o nome de Jair Messias Bolsonaro somente para ser eleito, como é o caso da candidata a presidência Soraya Tronicke (União).

Segundo Rodolfo, Soraya teve um discurso demagogo e mentiroso durante o último debate dos candidatos a presidência do Brasil na TV aberta, no último domingo (28). “Ela deixou transparecer quem ela realmente é, atacando o presidente, acusando ele sem provas e pedindo, com um discurso vitimista, que aumentasse a segurança dela.”

“Temos que olhar para a história das pessoas, para não nos enganar nessas eleições de 2022. Quando Soraya se elegeu, disse que não era “caroneira”, mas comprovou que é ao longo do tempo. Durante o debate, numa cena vexatória, vi ela falar que iria virar onça, mas na verdade ela é a amiga da onça”, avalia.

Ainda sobre o debate, Rodolfo defendeu Bolsonaro. “Foi um debate elaborado pela mídia onde a tv bandeirantes chamou vários jornalistas, que junto com outros candidatos, se preparam para atacar o presidente que, sempre com a transparência e a verdade ao lado dele, pode falar para a população o que realmente aconteceu em seu governo.”

“Bolsonaro demonstrou que o combate contra a corrupção deixa marca no seu governo, mostrando que quando se corta a corrupção, a população ganha obras e recebe em troca o serviço que o poder público tem e é obrigado a dar para a população”, finaliza.