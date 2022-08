Grave acidente entre caminhonete e carreta deixa pai e filho feridos na BR-267

Pai e filho, de 72 e 47 anos, respectivamente, foram retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta terça-feira (30), após um acidente envolvendo uma caminhonete Hilux e uma carreta no trecho da BR-267, entre a cidade de Nova Alvorada do Sul e Nova Casa Verde.

Segundo Alvorada Informa, quando o condutor da Hilux realizou manobra para entrar ao distrito Pana, acabou sendo atingido pela carreta. A carreta teria sido atingida lateralmente e, devido ao forte impacto, a camionete também saiu da pista e ficou completamente destruída.

Após cerca de 1 hora de trabalhos do Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul, o idoso foi socorrido e encaminhado inicialmente para o hospital local. As vítimas moram em Presidente Prudente (SP). Posteriormente, a segunda vitima que ficou presa às ferragens da caminhonete, também foi retirado e encaminhado para o hospital Francisca Ortega.

De acordo com a reportagem, o motorista da camionete sofreu uma perfuração no pulmão e foi encaminhado pela equipe do hospital em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, juntamente com o passageiro que reclamava de dores no tórax.