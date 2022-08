Bolsonaro confia em Rodolfo Nogueira para liderar o PL e ser deputado federal

O presidente do PL (Partido Liberal) em Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira deu uma entrevista ao O Estado para contar o caminho que percorreu até ter a confiança do presidente Jair Messias Bolsonaro para liderar o partido e também tocar sua campanha como candidato a deputado federal com o número eleitoral 2211.

Apelidado como “gordinho do Bolsonaro” pelo próprio presidente, o candidato acredita que a política está em tudo em nossas vidas, nos buracos nas ruas, nos postos de saúde que não têm remédios e na falta de vaga nas creches. Durante a entrevista, ele compartilhou suas propostas para melhoras a saúde, infraestrutura, economia e segurança.

“Na saúde, uma das minhas propostas é a regionalização, principalmente para tirar o fluxo de pacientes que saem dos seus municípios para os grande centros, em busca de hospitais que realmente tenham condições de tratar suas necessidades. Investir na saúde do interior é um passo concreto para que o povo tenha mais comodidade”, esclarece.

“Na educação, meu principal projeto é instalar mais escolas cívico-militares, várias cidades estão credenciadas querendo a instalação dessas escolas. Defendo também a escola no período integral para tirar as crianças das ruas, dando a base didática no período da manhã, enquanto à tarde, ela recebe a chance de fazer algum curso profissionalizante”, comenta.

“Nossas propostas são consistentes, sou produtor rural e estou representando meu segmento do agronegócio, além do conservadorismo. O agro é um segmento que, além de manter quase 47% do PIB (Produto Interno Bruto) de MS diretamente, ele ajuda na agro indústria, onde é gerado milhares de empregos nos municípios”, diz Nogueira.

Rodolfo pretende ser também o elo da segurança pública de MS em Brasília (DF). “Tenho uma amizade forte com o atual Ministro da Justiça Anderson Torres. Caso ele permaneça na pasta, será uma grande oportunidade para trazermos investimentos para a segurança pública de MS e combater o crime organizado, que tanto assola nossa região de fronteira.”

“Nossa campanha está muito bem direcionada, com apoiadores em todo lugar. representamos aqui o presidente Bolsonaro, apresentamos o que ele vem fazendo pelo brasil no seu governo federal e temos pedido também a eleição de uma bancada alinhada com ele. No caso a candidata ao Senado Federal Tereza Cristina e eu, como candidato a deputado federal”, completa.

Rodolfo Nogueira – 2211

Rodolfo e Bolsonaro se conheceram em 2014 na praia da Barra da Tijuca e desde então estreitaram amizade. Após ganhar as eleições, Bolsonaro pediu para Rodolfo ajudá-lo a formar a equipe de governo e em seguida o colocou como assessor do então ministro do Meio Ambiente.

Outro pedido do presidente foi de que Rodolfo assumisse a gerência internacional da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo). Durante sua gestão na agência, Rodolfo desenvolveu ações que fomentaram o turismo do MS, uma das ações foi de levar um telão para a avenida mais importante do Japão e passar imagens de cidades turísticas. Na outra semana, o trade turístico da cidade de Bonito duplicou.

Pela segurança do Estado, Nogueira trouxe Bolsonaro para Dourados em 2018. “Montei uma palestra junto com o comandante do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na época, onde o Presidente Bolsonaro passou a manhã inteira conhecendo sobre segurança de fronteira e o DOF, que é exemplo para o Brasil inteiro.”

De acordo com o candidato, a partir disso Bolsonaro entendeu profundamente as demandas do Estado, as dificuldades que a segurança publica enfrenta na fronteira de MS. “Em 2019 depois dele ser eleito, pedi a ele um orçamento para a nossa segurança. “O resultado disso foi R$ 94 milhões, onde o Governo do Estado investiu R$ 40 milhões somente na DOF.”