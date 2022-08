Acusado de esfaquear guarda municipal tem prisão preventiva decretada

Por decisão da Justiça, a prisão em flagrante do acusado de esfaquear um Guarda Municipal foi convertida em preventiva. A medida ocorreu após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (30) em Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande.

O rapaz esfaqueou na madrugada de segunda-feira (29), um Guarda Municipal de 28 anos. O suspeito continua preso em uma das celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) desde a tarde de segunda, quando foi localizado e preso na casa de um conhecido no bairro Castelo de São Jorge, nas proximidades do bairro Jóquei Clube, região Sudeste da cidade.

De acordo com a decisão, a Polícia Civil deve providenciar exame de corpo de delito do preso em um prazo de 24h, antes de encaminha-lo até um estabelecimento penal, provavelmente a PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

O crime

Na madrugada de segunda-feira, o homem esfaqueou um guarda municipal que tentou impedir um furto. De acordo com o delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, no momento da prisão, o rapaz confessou ser o autor das facadas que atingiram a vítima, após tentativa de furto de moto ocorrido em uma conveniência localizada na região central da cidade. A vítima foi ferida com duas facadas no pescoço, uma no tórax e outra no peito. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e permanece internado.

Caso semelhante

O acusado já havia sido preso em janeiro de 2017, pela participação na agressão de um policial militar, morado de Nova Andradina. Na ocasião ele teria roubado a pistola do agente próximo a uma conveniência na região do centro de Dourados.

O fato ocorreu no cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Albino Torraca, enquanto o policial comprava um refrigerante. Ele foi atacado por trás e caiu na calçada, acabou sofrendo socos e chutes e os criminosos fugiram levando a pistola de uso da corporação. Ao ser preso na época, o homem disse que estava com a arma, mas negou a participação nas agressões.

Com informações do site Dourados News.

