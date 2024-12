Presidente confirma autorização do DNIT para contratar projeto da duplicação da BR-060

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro (PP), anunciou durante a sessão ordinária desta terça-feira (10), que o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício de Oliveira Galvão, assinou a portaria 5671, que delega poderes ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes, a lançar licitação para contratar o projeto executivo da duplicação da BR-060, trecho de 56,5 km entre Campo Grande (km-367,9) e Sidrolândia (km 424,4). “Estivemos com o superintendente Euro que nos confirmou a assinaria da portaria a partir da deliberação da diretoria colegiada do DNIT em Brasília”, informou o presidente da ALEMS .

O projeto executivo vai mapear o trecho e indicar as soluções de engenharia para garantir maior fluidez e segurança que hoje. O projeto, que deve custar R$ 6 milhões, vai indicar o formato indicado para viabilizar a obra que tem um custo estimado em R$ 282,5 milhões, tomando como base um custo médio de R$ 5 milhões. Ano passado o DNIT investiu R$ 1 bilhão na manutenção das rodovias federais de Mato Grosso Sul.

O presidente da ALEMS lembra que além da abertura de pistas adicionais, a duplicação, a intervenção neste trecho entre Campo Grande e Sidrolândia abrangerá a construção de pelo menos três rotatorias (conexão com a MS-258 e os acessos ao Frigorífico JBS e ao Complexo industrial da Inpasa, além de um contorno rodoviário para tirar o tráfego pesado do centro de Sidrolândia. ” O projeto executivo é um passo importante para transformar em realidade essa obra que é estratégica não só para Sidrolândia, onde estão chegando grandes investimentos privados, mas também para estruturar a rota bioceânica que tem na BR-060 uma das portas de acesso “, comenta.

