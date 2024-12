Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Adeus ano novo, feliz ano velho

Não, você não leu errado. Para alguns políticos o ano que termina pode ter sido o último de suas trajetórias e o próximo não parece muito promissor, pois as agitações políticas já sinalizam que terão dificuldades de sobrevivência. Políticos do PT, MDB e PSDB já vivem grandes dilemas, pois o mar de dificuldades que viverão passam desde a ameaça de extinção e pela necessidade de renovação, até cobrança de resultados das lideranças que surgiram como esperança de mudança. Em comum está o naufrágio que as três siglas enfrentaram nacionalmente.

No outro lado surgem partidos ou grupamentos políticos que emergiram das urnas e se consolidaram com boas perspectivas tanto no cenário local quanto no nacional. PSD, União Brasil e PSB estão entre os que podem começar a fazer planos mais ousados para a disputa eleitoral de 2026. De qualquer modo tudo pode mudar de uma hora para outra, pois como dizia o ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, política é como nuvem, a cada vez que a gente olha para o céu está de um jeito diferente.

Resultados

Após participar da reunião em que governador Eduardo Riedel anunciou a proposta de privatização do Hospital Regional, um deputado disse que se tudo acontecer como o governador disse, será maravilhoso. O problema é que nesse meio tempo as filas devem dobrar na Santa Casa, Hospital Universitário e nas UPAs.

Independente

A tese de manter uma Mesa Diretora com posicionamento de independência em relação a prefeita Adriane Lopes parece estar sendo difícil de ser vencida. Nem mesmo os nomes do PP, partido da prefeita, demonstram entusiasmo e pelo menos dois já estariam afinados com a ideia de um consenso em torno dos nomes de Papy, para presidente, e Carlão, para primeiro-secretário.

Na espera

A ala mais radical do PL continua em compasso de espera para as mudanças que poderão acontecer no partido e principalmente em relação a possível chegada do ex-governador Reinaldo Azambuja. Caso se confirme a chegada do tucano, alguns já planejam deixar a sigla na primeira janela partidária que se abrir.

Simone

O discurso da ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB), durante a ativação da nova planta da Suzano provocou um certo frisson entre políticos do Estado. De imediato começaram as apostas para saber se ele tem planos de concorrer, ao Senado, a vice-presidente, ou Governo do Estado.

Preventivo

Dizem que a ida de Reinaldo Azambuja para o PL teria muito mais um efeito preventivo de evitar o lançamento de um candidato bolsonarista, o que poderia causar dificuldades para o projeto de reeleição de Eduardo Riedel. Apostam os tucanos que longe do PL teriam dificuldade de reorganizarem.

PSD

O silêncio do senador Nelsinho Trad em relação ao futuro do PSD tem causado dúvidas quanto a possibilidade de ele disputar a reeleição. O partido é um dos mais atrativos no cenário nacional, mas, ainda não decidiu que posição adotará em relação à eleição presidencial, o que pode complicar os planos nos estados.

Meninos eu vi

Anos após ter cumprido uma trajetória político que partiu de prefeito Dourados a vice-governador, Antonio Braz Melo estava na Assembleia revendo alguns antigos amigos, quando se deparou com jornalistas. Sempre conhecido por seu bom humor, Braz Melo cumprimentou a todos e durante o bate-papo saiu com a seguinte frase ao ser indagado quais os seus planos para o seu futuro político.

– Não tenho planos, pois sou o único político do Estado que saiu de vice-governador para ser vereador.

Frase

“Ainda não desistimos de lutar pela presidência da Câmara”

Prefeita Adriane Lopes (PP)

