Passageira de motocicleta é ferida em perseguição policial no Bairro Nova Lima

Na madrugada desta quarta-feira (11), uma mulher que estava como passageira em uma motocicleta foi ferida por disparos de arma de borracha durante uma perseguição policial no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso aconteceu após policiais militares interpretarem que um celular, manuseado pela mulher, poderia ser uma arma.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o incidente começou quando uma equipe realizava rondas na região e avistou uma motocicleta em alta velocidade. Os agentes tentaram abordar o veículo, mas o condutor fugiu. Durante a perseguição, os policiais notaram que a passageira manuseava um objeto entre as pernas, o que inicialmente foi interpretado como uma arma de fogo.

A fuga se estendeu por diversas ruas do bairro. No cruzamento da Rua Francisco Pereira Coutinho com Henrique Barbosa Martins, o capacete da passageira caiu, mas o condutor não interrompeu a fuga. A PM então realizou disparos de borracha na tentativa de deter o veículo, sem sucesso.

Na Rua Lino Vilacha, próxima ao Hospital São Julião, em um trecho não asfaltado, o condutor reduziu a velocidade, permitindo que os policiais se aproximassem. Nesse momento, a passageira retirou um objeto preto da cintura e apontou para os agentes, que reagiram disparando. Posteriormente, foi constatado que o objeto era um celular.

Ainda conforme o registro policial, um dos disparos atingiu o capô da viatura policial e outro acertou o braço direito da mulher. Além disso, disparos de borracha também feriram suas costas. A perseguição terminou quando o condutor da motocicleta perdeu o controle e caiu. Devido à demora no atendimento médico, a própria equipe policial levou a passageira ferida para o posto de saúde do bairro Nova Bahia.

Após a abordagem, os policiais identificaram que o condutor não possuía habilitação e o documento da motocicleta estava vencido. O veículo foi apreendido e levado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol para investigação.

