Previsão do tempo indica quarta-feira de instabilidade e temperaturas elevadas em MS

A quarta-feira (11) promete ser marcada por pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul, acompanhadas de temperaturas elevadas que podem atingir até 34ºC em algumas regiões, segundo previsões meteorológicas. Além disso, há alerta para o risco de tempestades em áreas isoladas, com a instabilidade climática devendo se estender até o fim de semana.

Em Campo Grande, o dia começou com o céu parcialmente nublado e temperatura de 24ºC. A máxima esperada para hoje é de 30ºC. Nos próximos dias, a temperatura deve se manter estável, com máximas previstas de 29ºC para quinta (12) e sexta-feira (13). No sábado (14), há uma ligeira queda, com a máxima não ultrapassando os 26ºC.

Na região pantaneira, o calor será mais intenso. Porto Murtinho e Corumbá devem registrar máximas de 34ºC, enquanto Coxim terá 33ºC. No sul do Estado, as temperaturas serão mais amenas, com máximas de 28ºC em Ponta Porã e 29ºC em Dourados.

Outras cidades também terão temperaturas variadas nesta quarta-feira são, Rio Brilhante com 31ºC de máxima, Três Lagoas, Ivinhema, Maracaju e Bonito, podem registrar máxima de 30ºC. Em Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Água Clara e Paranaíba, os termômetros devem atingir 29ºC, enquanto Naviraí e Chapadão do Sul têm máxima prevista de 27ºC.

A meteorologia reforça a necessidade de atenção para o risco de chuvas fortes e seguir as orientações de segurança, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos ou descargas elétricas.

