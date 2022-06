Presidente Bolsonaro indica Carlos Portinho para ser líder no Senado

O presidente Jair Bolsonaro assinou a indicação do senador Carlos Portinho (PL-RJ) para ser o novo líder do governo no Senado Federal. A informação foi publicada pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, em uma postagem nas redes sociais.

“É com satisfação que recebemos a indicação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do senador Carlos Portinho para Líder do Governo no Senado Federal”, escreveu. Portinho era suplente do senador Arolde de Oliveira, que morreu em 2020 por complicações da covid-19. Ele também é líder do PL no Senado, o mesmo partido do presidente da República.

O cargo de líder do governo no Senado estava vago há cerca de seis meses, após a saída do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Essa liderança é estratégica no momento em que o Palácio do Planalto espera pela aprovação de um projeto de lei complementar para fixar uma alíquota máxima de impostos sobre combustíveis e de uma emenda constitucional para ressarcir os estados pela redução de tributos no setor.

A nomeação do novo líder do governo no Senado precisa ser formalizada em publicação no DOU (Diário Oficial da União).

Com informações da Agência Brasil