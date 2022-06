Bolsonaro até agora não oficializou o pré-candidato ao Governo do MS

Convenções se aproximam e até agora o presidente só confirmou o apoio a Tereza Cristina para o Senado

As pesquisas apontam uma corrida eleitoral acirrada. A definição do pleito para governo do Estado, deve ficar apenas para o segundo turno conforme o andar da carruagem até aqui. Até o momento, são apenas especulações, sem o apoio oficial do presidente Jair Bolsonaro ao pré-candidato ao governo do Estado.

Nas últimas semanas o apoio de Bolsonaro a pré-candidatura do Governo do MS vem sendo atribuída ao candidato tucano Eduardo Riedel (PSDB), por ele estar em parceria com a deputada federal Tereza Cristina (PP). Riedel em entrevista ao portal O ESTADO ONLINE garantiu o convite veio do próprio presidente da república.

Mas Bolsonaro anuncia que não declarará apoio ainda no primeiro turno. Segundo fontes do Portal O ESTADO ONLINE, em Brasília.

Os eleitores aguardam vídeos ou apoios declarados, enquanto isto não passa de cortina de fumaça, como declarado pelo Bolsonarista e também pré-candidato a governo do Estado Capitão Contar (PRTB).