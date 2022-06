PMA captura anta de 250 kg no interior do Estado

Uma anta de 250 kg foi encontrada nesta terça (7), em uma escola de futebol na cidade de Dourados a 228 quilômetros da Capital. O chamado foi feito por um professor que viu o animal entrando no local.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o professor informou por telefone, que o animal veio pela rua e entrou no local no espaço pelo portão que estava aberto. Para evitar que o animal fugisse, o responsável fechou o portão da área para que o animal não voltasse à rua e evitar também de ser atropelado.

A PMA afirma que o animal silvestre é um macho da espécie Tapirus terrestres.

Ainda conforme a polícia ambiental e Guarda Municipal da cidade, a anta apresentava estar saudável e sem sinais de ferimentos. Após a captura, o animal foi solto em uma reserva florestal distante da cidade.

A espécie:

A anta-brasileira ou simplesmente anta (Tapirus terrestris), também conhecida por tapir, é um mamífero da família Tapiridae e gênero Tapirus. Ocorre desde o sul da Venezuela até o norte da Argentina, em áreas abertas ou florestas próximas a cursos d’água, com abundância de palmeiras.

É o maior mamífero terrestre do Brasil e o segundo da América do Sul, com até 300 kg de peso e 242 cm de comprimento. Seus predadores são grandes felinos como a onça-pintada (Panthera onca) e a onça-parda (Puma concolor).