Preparação das urnas eletrônicas seguirão até domingo

Termina no próximo domingo (18), o procedimento de geração das mídias que carregará as urnas para as Eleições do dia 2 de outubro feito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada seção.

Os trabalhos começaram na última quinta (15), no Depósito de Urnas, e foi presididos pelo Dr. Wagner Mansur Saad, juiz presidente da Comissão de Geração de Mídias do TRE-MS.

Para o ato, foram convocados também representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), fiscais de partidos políticos e coligações.

Até a conclusão serão preparadas aproximadamente 19 mil mídias de votação e mídias de contingência para as seções eleitorais.

