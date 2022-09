Preços de combustíveis variam mais de 36% na Capital

Os preços dos combustíveis seguem com variação, inclusive em Campo Grande. Para auxiliar os consumidores, o Procon Estadual realizou uma pesquisa nos dias 14 e 15 de setembro para verificar os valores de comercialização de combustíveis na região central de Campo Grande.

No período pesquisado, foram visitados 28 postos. Na ação, foi verificado os preços dos seguintes combustíveis: etanol comum e aditivado, gasolina comum e aditivada, diesel S500 comum e aditivado, diesel S10 comum e aditivado. O etanol comum teve maior variação, de 36,98% para pagamentos no cartão de crédito.

O valor mais alto, de R$ 4,63 por litro, foi encontrado no posto da Avenida Calógeras, 593, enquanto o mais baixo, de R$ 3,38 no posto da Rua Marechal Rondon, 187.

A menor variação (2,11%) foi no diesel S500 aditivado para pagamento em dinheiro e no cartão de débito. O maior valor por litro foi de R$ 6,79 (no posto da rua José Antônio Pereira, 260) e o menor foi de R$ 6,65 ( no posto da rua Marechal Rondon, 2.135).

O Procon estadual esclarece que estes preços podem ter sofrido redução, dado que os valores vêm sofrendo alterações nos últimos dias, em virtude dos tributos federais (PIS/PASEP/COFINS e CIDE) terem sido zerados e, também, por conta da redução do tributo estadual (ICMS).

Confira aqui a pesquisa completa

