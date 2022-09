Apenas dois partidos acompanham auditoria das urnas

A Auditoria das urnas eletrônicas realizada na sede do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), feita nesta segunda-feira (12), contou com a presença de apenas dois representantes partidários que terão o privilégio de conferir os resultados no dia das eleições com prioridades que são: União Brasil e o PP.

Durante a palestra sobre como funcionará a segurança das urnas, o presidente da Comissão de auditoria das urnas garantiu que não há relação das urnas com rede de internet ou wi-fi, e que o procedimento ocorre como uma máquina e comparou com uma calculadora antiga. Durante a explanação foi apresentada sobre como será a força policial no dia da eleição no Estado e demonstrado passo-a-passo de como funciona a urna e como ela é segura.

Sobre a segurança do processo desde a inclusão do nome dos candidatos até a entrega das urnas no dia da eleição o Juiz eleitoral detalhou como será e adiantou que nos dias 16 e 17 de setembro os cartórios eleitorais vão colocar nas urnas as relações dos candidatos. Após a auditoria colocam lacres e as urnas serão entregues nas sessões lacradas.

“Há vinte anos não há casos de violação de urnas no Estado. A garantia dos votos é apurada simultaneamente e não há sala secretas. Acabou a eleição é impressa o boletim da urna no local. O documento da impressão de cada urna é muito importante. No dia as urnas que chegarem sem o lacre, no mesmo momento a pessoa é presa porque não será permitido urnas violadas.” detalhou o juiz de direito e presidente da comissão de auditoria das urnas eletrônicas, Olivar Augusto Coneglian,

Os partidos políticos, tem o direito e dever de conferir as urnas, e os eleitores poderão conferir pelo Youtube a auditoria no dia 2 de outubro.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.