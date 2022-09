Sextou! Confira receitinhas fáceis de drinks para curtir o happy hour

Finalmente a sexta-feira finalmente chegou e nada melhor do que curtir a véspera de feriado com uma bebidinha. Então que tal inovar e fazer alguns drinks em casa? Confira essas receitas de bebida e encerre a semana com o pé direito

Margarita simples

Ingredientes:

Sal

1 xícara de gelo

200 ml (4 doses) de tequila

100 ml (2 doses) de licor de laranja

25 ml (½ dose) de suco de laranja

240 ml de suco de limão

Modo de Preparo:

Passe um pouco de limão na borda de uma taça, um pouco de sal e reserve; Coloque gelo na coqueteleira, adicione a tequila, o licor de laranja, o suco de laranja, o suco de limão e agite bem; Em seguida, coe a margarita e despeje na taça com o restante de gelo; Coloque uma rodela de limão na borda da taça para decorar e o drink já estará pronto para ser apreciado.

Cuba libre

Ingredientes:

1 limão cortado em 6 pedaços

3 pedras de gelo

50 ml de rum branco

Refrigerante de cola a gosto

Modo de Preparo:

Corte o limão em 6 pedaços; Coloque um pedaço de limão em um copo e amasse com o macerador;

Acrescente as pedras de gelo, em seguida esprema outro pedaço de limão e coloque o bagaço no copo; Cubra-o com mais gelo e repita o processo até encher o copo; Depois, adicione o rum, o refrigerante e mexa com uma colher; Coloque um canudo e já estará pronto para ser servido.

Caipiroska de morango

Ingredientes:

Gelo comum caseiro ou gelo vendido em posto de gasolina

8 morangos pequenos

2 colheres de açúcar

50 ml de vodka (Absolut, Smirnoff, Sky)

Modo de Preparo:

Coloque o gelo em um copo e reserve Em outro copo, acrescente os morangos já lavados e picados, o açúcar e amasse com o macerador; Adicione a vodka e amasse mais um pouco; Em seguida, despeje em uma coqueteleira e chacoalhe bem; Depois disso, despeje no copo com gelo; Para decorar, fatie o morango, faça um pequeno corte ao meio e encaixe na boca do copo; Acrescente o canudo, o mexedor de drinks e pronto!

Drink espanhola

Ingredientes:

10 cubos de gelo

6 morangos

200 ml de vinho tinto

2 colheres de sopa de leite condensado

Modo de Preparo:

Em um liquidificador, coloque o gelo, os morangos, o vinho, o leite condensado e bata; Adicione um cubo de gelo em uma taça e despeje a mistura; Por fim, decore o drink com um morango.

Pina colada

Ingredientes:

Cubos de gelo

90 ml de rum

95 pedaços de abacaxi

40 ml de leite de coco

20 ml de creme de condensado

Modo de Preparo:

Encha um copo com gelo até a boca; Adicione o rum, o abacaxi, o leite de coco, o creme de leite bata em uma coqueteleira; Para finalizar, decore a taça com um pedaço de abacaxi em formato de triângulo; Pronto, agora só saborear a sua bebida. Realmente essas receitas de drinks fáceis são bem práticas e deliciosas, não é mesmo? Agora é só convidar os amigos e diversificar no cardápio de bebidas. Aproveite e confira receitas de drinks sem álcool que podem ser apreciadas a vontade e sem preocupação!