Prefeitura de Campo Grande realiza solenidade de posse dos novos secretários

A Prefeitura Municipal de Campo Grande realizará, na próxima segunda-feira (13), a solenidade de posse dos novos secretários e diretores-presidentes das secretarias e autarquias municipais. Os profissionais foram nomeados pela prefeita Adriane Lopes para compor a equipe da gestão 2025-2028.

O evento será realizado às 8h no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, localizado na Avenida Ricardo Brandão, 1600, no bairro Jatiuca Park. A cerimônia marca o início oficial do novo mandato, com foco na continuidade de projetos estratégicos e na implementação de novas políticas públicas que beneficiem a população da Capital.

A Prefeita Adriane Lopes destacou que a nova equipe está comprometida em dar sequência ao trabalho de gestões anteriores e ampliar iniciativas que promovam o desenvolvimento da cidade. “Estamos confiantes no potencial dessa equipe, que trará soluções inovadoras e avanços para nossa população”, afirmou.

Serviço:

Evento: Solenidade de Posse dos Secretários e Titulares da PMCG

Data: 13 de janeiro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande

Endereço: Av. Ricardo Brandão, 1600 – Jatiuca Park

