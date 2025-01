Casa Rosa retoma atendimentos na Santa Casa nesta segunda-feira (13) 

A Casa Rosa, projeto referência no combate ao câncer de mama em Campo Grande, retoma seus atendimentos na Santa Casa nesta segunda-feira (13). Sob a liderança do vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, o projeto disponibilizará 480 vagas para consultas, além da realização de ultrassonografias, punções e biópsias de mama.

Com o compromisso de oferecer atendimento humanizado e de qualidade, a Casa Rosa se destaca por zerar filas e proporcionar diagnósticos rápidos e precisos pelo SUS. “Nosso objetivo é garantir que nenhuma mulher fique sem acesso ao atendimento necessário. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para salvar vidas”, destacou Dr. Victor Rocha.

Desde sua criação, o projeto já realizou mais de 8 mil atendimentos e diagnosticou 166 casos de câncer de mama, consolidando-se como referência nacional. Agora, com o retorno dos atendimentos, a expectativa é continuar ampliando o acesso à saúde para mulheres que enfrentam a luta contra o câncer.

Os agendamentos podem ser realizados através do sistema de regulação do SUS. Mulheres que necessitam de avaliação em mastologia são orientadas a procurar as unidades de saúde para encaminhamento.

Com a retomada das atividades, a Casa Rosa reforça sua missão de salvar vidas e promover uma saúde pública de qualidade, estendendo sua atuação para alcançar ainda mais pacientes.

