Adriane Lopes anuncia mais três nomes da nova gestão

A prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou os titulares da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência Social) e Funsat (Fundação Social do trabalho) que já estiveram à frente das respectivas autarquias e continuarão com o mesmo comando da última gestão da chefe de Executivo Municipal.

Secretária de Saúde desde 2023, a médica Rosana Leite de Melo permanecerá no comando da pasta. Como profissional da área, ela já foi presidente do Conselho Regional de Medicina (2015/2016), coordenadora-geral das residências em Saúde e secretária-executiva da Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação de 2016 a 2018 e foi por três anos, diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Também foi reconduzido, João Henrique Bezerra, para a função de diretor-presidente da Funsat, onde já exerce o cargo desde abril de 2024. A experiência do gestor, além da atuação no poder público, vem de atuação em programas de inclusão e desenvolvimento comunitário. João Henrique foi coordenador do Cras Alair Barbosa de Rezende, antes de ser adjunto da Funsat e depois, titular.

A advogada especialista em direito previdenciário, Elza Pereira da Silva, diretora- -presidente do IMPCG desde a saída, da agora vice-prefeita, Dra. Camilla (Avante), em abril de 2024, também foi reconduzida nesta gestão de Adriane Lopes. Elza foi diretora de administração e finanças do IMPCG entre 2015 e 2016. No ano seguinte, assumiu como diretora de controle interno da Câmara Municipal, e logo depois tornou-se diretora-geral de administração e finanças do Instituto em que agora chefia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais