Marido agride idosa de 71 anos após discussão por senha de wi-fi, em Campo Grande

Uma idosa de 71 anos foi agredida a socos pelo marido, de 74 anos, na noite dessa sexta-feira (10), na Vila Taquarussu, em Campo Grande. O homem foi preso e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência. No local, a idosa relatou que as agressões ocorreram após uma discussão motivada pela senha do wi-fi da residência. O marido teria solicitado a senha para compartilhá-la com outras pessoas, mas a idosa se recusou, o que teria causado irritação e levado à violência.

A vítima foi atingida com socos na cabeça e foi levada à delegacia pelo filho para registrar a ocorrência. Já o agressor foi detido pelos policiais e encaminhado à Deam. Durante o depoimento, a idosa revelou que é casada há 54 anos com o autor das agressões. Apesar do episódio de violência, ela optou por não solicitar medidas protetivas de urgência.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, e o homem permanece sob custódia para os procedimentos legais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais