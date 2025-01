Prefeito eleito de Corumbá anuncia equipe de governo e prepara cerimônia de posse

O prefeito eleito de Corumbá, Gabriel Alves de Oliveira, conhecido como Doutor Gabriel (PSB), divulgou na terça-feira (31) os nomes que integrarão sua equipe de secretários, chefes de autarquias e a chefia de gabinete para sua gestão municipal. A cerimônia de posse do prefeito e da vice-prefeita eleita, Bia Cavassa (PSDB), ocorrerá nesta quarta-feira (1º) no Anfiteatro Salomão Baruki, localizado no Campus do Pantanal da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), às 18h.

Confira os nomes e perfis profissionais dos integrantes anunciados:

Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica: Marcos de Souza MartinsBacharel em Administração de Empresas e Tecnólogo em Administração Pública. Atuou como superintendente da Companhia Docas do Maranhão e gerente regional da Sanesul;

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania: Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de OliveiraPedagoga com vasta experiência em gestão pública nos municípios de Corumbá e Ladário, além de mandato como deputada federal por Mato Grosso do Sul;

Secretária Municipal de Planejamento, Receita e Administração: Camila Campos de CarvalhoFormada em Turismo e pós-graduada em Gestão de Negócios;

Secretário Municipal de Saúde: Antônio Juliano de BarrosMédico com carreira consolidada e relevantes contribuições à saúde pública de Corumbá;

Secretária Municipal de Educação: Mabel Marinho Sahib AguilarProfessora e arte-educadora, pós-graduada em Administração e Planejamento Educacional;

Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos: Marcelo Rodrigues AntunesEngenheiro civil com especialização em Gerenciamento de Obras;

Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável: Odilon Rodrigues SilvaEngenheiro eletricista com ampla experiência em estatais e empresas privadas.

Devido à capacidade limitada do espaço, com apenas 420 lugares, uma estrutura externa será montada no estacionamento do anfiteatro com telão de LED para transmissão simultânea. A solenidade será aberta ao público. Após a posse, Doutor Gabriel dará início à nomeação oficial dos titulares das secretarias municipais, fundações, procuradoria-geral, controladoria-geral e chefia de gabinete.

