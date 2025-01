Menino de 6 anos morreu afogado em piscina kids de balneário

A Polícia Civil de Bonito está investigando as circunstâncias do afogamento de um menino de 6 anos, ocorrido na tarde de ontem (31), no Balneário Praia da Figueira, em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. O corpo do garoto foi encontrado em uma área destinada a crianças, com profundidade de apenas 40 cm, muito inferior à altura do menino, que media 1,20 metro.

A família da vítima, originária do Haiti e residente em Dourados, estava em Bonito para celebrar o Ano Novo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a direção do balneário afirmou que havia três salva-vidas na área onde o menino estava, mas não explicou o motivo da demora para identificar o afogamento.

O acidente ocorreu próximo a um dos tobogãs do local, que, apesar de ser projetado para crianças, inclui uma rampa de leve inclinação para descidas com boias. O menino foi encontrado boiando na área rasa, mas ainda não é claro quanto tempo ele permaneceu submerso antes de ser localizado.

Médicos presentes no balneário prestaram os primeiros socorros, enquanto uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação por 1h30min. Infelizmente, os esforços foram em vão, e a morte foi confirmada. A família do menino está recebendo apoio para lidar com a tragédia.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer o ocorrido. No local do acidente, foram coletadas evidências e depoimentos para determinar possíveis falhas na segurança ou negligência. O caso também reacende o debate sobre a necessidade de protocolos mais rigorosos em espaços de lazer aquáticos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais