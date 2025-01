Pai é preso em flagrante por tentativa de estupro e agressão contra filha adolescente, na Capital

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (1º) após agredir e tentar estuprar a própria filha, de 15 anos, em um quarto de hotel na região do Bairro Amambai, em Campo Grande. A adolescente, que veio de Porto Murtinho para passar o Ano Novo com o pai, revelou que já havia sido abusada anteriormente.

Conforme informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada pelos funcionários do hotel por uma ocorrência inicial de lesão corporal. No local, a vítima foi encontrada com manchas de sangue na camiseta e acompanhada apenas do pai, o que levantou suspeitas dos militares.

Ao notarem a situação incomum, incluindo o fato de a menina estar ingerindo bebida alcoólica na companhia do pai, os policiais acionaram a Polícia Civil. Durante escuta especializada, a adolescente revelou que o pai havia consumido grande quantidade de álcool na virada do ano e a levado para o hotel, alegando que não voltariam à casa de uma tia, onde poderiam passar a noite.

No depoimento, a jovem contou que, no quarto, o pai ficou apenas com roupas íntimas, abraçou-a por trás e passou a acariciar suas partes íntimas. Ao tentar se desvencilhar, a vítima foi agredida com um tapa no rosto, que causou sangramento. O homem ainda quebrou o celular da filha contra a quina da cama, impedindo que ela tentasse pedir ajuda à mãe.

A equipe da perícia encontrou manchas de sangue espalhadas pelo quarto, incluindo no interruptor de luz, no banheiro e no chão. Também foram identificadas diversas garrafas de bebida alcoólica no frigobar e no veículo do suspeito, incluindo cerveja e vodka. A adolescente foi acolhida emergencialmente pelo Conselho Tutelar e aguarda a chegada da mãe, que reside em Porto Murtinho. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro majorado e dano.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

