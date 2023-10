PP do MS reúne prefeitos do partido em Brasília

O Deputado Federal Dr. Luiz Ovando, reuniu os prefeitos e vice-prefeitos do Partido Progressistas de Mato Grosso do Sul ontem ,17 de outubro, em Brasília . “Esta não foi apenas uma reunião política; foi uma noite de união e renovação do nosso compromisso com todos os sul-mato-grossenses. Acreditamos que juntos, como Progressistas, podemos construir um futuro mais brilhante e equitativo para todos”.destacou Dr. Luiz Ovando, vice-presidente do partido no estado.

O evento contou com a presença da Senadora Tereza Cristina, presidente do partido em Mato Grosso do Sul, e do presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, o evento contou com lideranças de destaque no cenário político nacional, o que abrilhantou ainda mais a noite. Ciro Nogueira, presidente nacional do partido, destacou a importância da liderança da senadora Tereza Cristina, ressaltando que o partido cresceu significativamente. Segundo a senadora Tereza Cristina, “Eu brinquei com o presidente, mas é verdade. Eu cheguei no PP para nunca mais sair desse partido. A grande parte de vocês (prefeitos) está aqui para fazer o partido crescer, para poder ajudar a população sul-mato-grossense.”

Adriane Lopes, prefeita progressista de Campo Grande, expressou sua gratidão ao deputado Dr. Luiz Ovando e enfatizou a importância de seguir firme na missão do partido. Alan Guedes, prefeito de Dourados, elogiou a iniciativa do deputado e salientou a importância da relação partidária para o desenvolvimento dos municípios. Além de Campo Grande e Dourados, o evento contou com a participação dos prefeitos de diversas cidades, Jardim, Paraíso das Águas, Costa Rica, Bandeirantes, Sonora, Nova Alvorada do Sul, Camapuã, além dos vice-prefeitos de Naviraí e Três Lagoas.

