Volta do Brasileirão traz Botafogo empolgado e estreia de Tite no Flamengo

Com o término de mais uma Data Fifa, o Campeonato Brasileiro está de volta. Os times se prepararam por quase duas semanas para as partidas da 27ª rodada, que acontecem nesta quarta-feira (18) e nesta quinta-feira (19).

A reportagem relembra a situação de cada clube e desenha o contexto dos confrontos que estão por vir.

GRÊMIO X ATHLETICO-PR (quarta-feira (18), às 19h, na Arena do Grêmio)

A partida que abre a rodada 27 será disputada entre dois clubes da parte de cima da tabela. Quem tem aspirações maiores neste momento são os Tricolores, atualmente na 3ª colocação. Com uma vitória, a equipe de Renato Gaúcho pode subir a 47 pontos e se aproximar do líder Botafogo. O Furacão soma 41 pontos, ocupa a 8ª posição, e busca ingressar no G6.

CORITIBA X CUIABÁ (quarta-feira (18), às 20h, no Couto Pereira)

Atual vice-lanterna, o Coritiba vem de duas vitórias e ainda sonha com a saída do Z4. A tarefa é árdua, visto que o Coxa precisa de, no mínimo, oito pontos para escapar da degola. No entanto, um triunfo sobre o Cuiabá é essencial para o time de Slimani e companhia se manter na Série A.

Após uma sequência ruim, o Cuiabá vem se recuperando e quer voltar a encostar na zona de classificação à Libertadores. Vindo de um empate sem gols com o Cruzeiro -no único jogo do Brasileiro disputado entre os confrontos de seleções-, os auriverdes ocupam a 11ª colocação, com 33 pontos.

AMÉRICA-MG X BOTAFOGO (quarta-feira (18), às 20h, na Arena Independência)

É a disputa entre o líder e o lanterna. Com 55 pontos (9 de distância para o vice-líder), o Botafogo pode se distanciar ainda mais com um triunfo sobre o América, que também precisa da vitória, se quiser sobreviver na competição. Com apenas 18 pontos, o Coelho precisa dar a volta por cima diante dos quatro jogos sem vencer.

VASCO X FORTALEZA (quarta-feira (18), às 21h30, em São Januário)

O Vasco têm sido um time de altos e baixos no Brasileiro -e nao consegue se descolar totalmente da zona da degola. Atualmente, o clube é o primeiro colocado dentro do Z4, com 27 pontos, e está ascendendo principalmente pela chegada dos reforços, em especial o atacante Vegetti.

Mesmo jogando em casa, a missão é dificil. O adversário será o Fortaleza, que ocupa a 6ª colocação, com 42 pontos, e vem de uma temporada sólida. O Tricolor de Aço está com a mente na final da Sul-Americana, mas não deve facilitar para os cariocas.

GOIÁS X SÃO PAULO (quarta-feira (18), às 21h30, no Estádio Hailé Pinheiro)

Com a vantagem de jogar em casa, o Goiás pode sair do Z4 se vencer, enquanto o São Paulo ainda desfruta da conquista da Copa do Brasil. Apesar disso, o time de Dorival não pode vacilar, pois está exatamente na metade da tabela (10º lugar) e pode voltar a flertar com o Z4 dependendo dos resultados dos outros jogos.

BAHIA X INTERNACIONAL (quarta-feira (18), às 21h30, na Arena Fonte Nova)

Após o baque de ser eliminado nas semis da Libertadores, o Inter volta a focar totalmente no Brasileirão. Apenas cinco pontos distanciam o clube do Z4. Agora, terá um confronto direto contra o Bahia, atual 16º, com 28 pontos. A equipe de Rogério Ceni está na beira do Z4 e precisa da vitória em casa para subir mais posições.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG (quinta-feira (19), às 19h, no Allianz Parque)

Em meio às declarações polêmicas de Leila Pereira e suspensão de Abel Ferreira, o Palmeiras perdeu os últimos três jogos no Brasileiro e se afastou bastante de um possível título. Neste reencontro com o Galo, os alviverdes precisam vencer para assegurar a vaga no G4 ou, quem sabe, tentar buscar a taça do nacional.

Já o Galo segue instável, com 40 pontos, na 9ª posição. O time mineiro quer garantir uma vaga entre os seis primeiros, mas vê no Palmeiras uma pedra no sapato: foi eliminado pelos palestrinos em três edições de Libertadores consecutivas.

CRUZEIRO X FLAMENGO (quinta-feira (19), às 19h, no Mineirão)

Flamengo e Cruzeiro precisam da vitória, mas em contextos diferentes. De um lado, a Raposa está com o alerta ligado na parte inferior da tabela e chega até aqui com apenas uma vitória em 12 jogos.

O Rubro-Negro não tem outra opção que não seja ganhar a taça do Brasileiro para “salvar o ano”. Além disso, os flamenguistas contarão com a estreia de Tite. O ex-treinador da seleção brasileira teve uma semana para conhecer o elenco e realizar os primeiros treinos no comando do Fla. Há muita expectativa para ver qual será o comportamento da equipe agora, depois de uma saída conturbada de Sampaoli.

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO (quinta-feira (19), às 20h, na Vila Belmiro)

Desde que Marcelo Fernandes assumiu interinamente, o Santos não perdeu. Será que o Peixe manterá a sequência contra o vice-líder do Brasileiro? É isso que a torcida na Vila espera nesta quinta, para que o clube fique longe do Z4. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 30 pontos.

O Bragantino veio comendo pelas beiradas e ultrapassou os favoritos pela ponta da tabela. A Massa Bruta está com 46 pontos e não perde desde agosto. Se mantiver o ritmo, pode ser um concorrente direto do Botafogo em busca do título.

FLUMINENSE X CORINTHIANS (quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã)

Para fechar a rodada, Flu e Corinthians têm tudo para realizarem um jogo quente. Em pleno Maracanã, os tricolores terão o retorno de Diniz da seleção brasileira e estão em alta graças à campanha na Libertadores. Mesmo visando o inédito título continental, o Flu não quer deixar a bola cair no Brasileirão; a equipe soma 41 pontos e ocupa a 7ª colocação.

O Corinthians, por sua vez, vive um ano complicado. Os alvinegros estão com apenas quatro pontos de distância para o Z4. Mano Menezes teve bastante tempo para realizar alguns ajustes e dar sua cara ao time, mas o confronto é duro e vai ser necessária muita determinação para voltar do Rio com os três pontos.

