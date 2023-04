Tereza encaixa Santullo no comando do Progressistas

A senadora Tereza Cristina encaixou o aliado Marco Aurélio Santullo para que ele assuma o comando do Progressistas, em Mato Grosso do Sul. A estratégia é para que o partido se movimente rumo às eleições 2024.

Conforme conversa de bastidores, a intenção de Tereza Cristina é colocar um homem de sua confiança no diretório regional, para que inicie as tratativas e alianças. O PP tem intenção de dobrar o número de prefeitos eleitos e aumentar o número de vereadores, nas Câmaras de Mato Grosso do Sul.

O Progressistas conta hoje com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, com o vice-governador Barbosinha, o deputado federal Luiz Ovando e com prefeitos, como o de Dourados – Alan Guedes e de Sidrolândia, Vanda Camilo.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.