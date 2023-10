Vereadores analisam dois projetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta quinta-feira (19), dois projetos de lei. Em turno único de discussão e votação, segue para análise o projeto de lei complementar n. 842/22, substitutivo ao projeto de lei n. 10.793/22, que dispõe sobre a colocação de telas de proteção em janelas e varandas de apartamento em Campo Grande. A proposta é do vereador Tabosa.

Já em primeira discussão e votação, os vereadores apreciam o projeto de lei n. 10.582/22, do vereador Otávio Trad, que declara de Utilidade Pública a Academia de Letras do Brasil – Seccional Campo Grande.

Palavra Livre – Durante a sessão, o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande, Hudson Bonfim, usará a Tribuna para falar sobre a necessidade de um acordo para o pagamento da gratificação de periculosidade, bem como do orçamento para o enquadramento na carreira dos guardas civis metropolitanos para o próximo mês de janeiro, em conformidade com as disposições da lei complementar n. 358, de 29 de agosto de 2019. O convite foi feito pela Mesa Diretora.

Leia mais: Câmara vai oferecer R$ 11 milhões em emendas e recursos para construção de Hospital Municipal

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.