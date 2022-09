Ponte entre governo e educação: Dagoberto expande UEMS

Intermédio de deputado entre governo e UEMS resultou na maior expansão em duas décadas para diversos municípios

O empenho do deputado Dagoberto Nogueira em ampliar a educação em Campo Grande e expandir entre os municípios do Estado surtiram efeito após intermédio entre o governo de Mato Grosso do Sul com a UEMS. Com 14 novos cursos e mais de 700 vagas em onze municípios, essa foi a maior expansão da instituição de ensino superior nos últimos 20 anos.

Para Dagoberto, a importância de ser a ponte entre o governo e a educação no Estado está na democratização do ensino. Na Capital, o novo polo na Moreninha vai facilitar a vida do estudante que precisa sair do bairro, e se deslocar a UEMS na saída para o Detran.

“Quando você possibilita levar o curso superior para outra ponta da cidade onde não existe o polo, como no caso de Campo Grande com a Unidade na Moreninha, você possibilita com que aquela população também possa fazer os seus cursos e tenha condições de poder sonhar um dia ser alguém”, explica.

Assim como na Capital, a expansão para os municípios do interior, é resultado de um trabalho de quem quer levar educação de qualidade para o interior. “Fico muito feliz com esse trabalho que a UEMS fez junto com a bancada federal de possibilitar essa expansão dos cursos aos municípios de MS. Estamos lutando para que as pessoas tenham acesso aos cursos superiores, sem terem que se locomoverem para outras cidades para estudar.

Esta é uma pauta que tomei para mim em diversas cidades do MS ” defendeu o deputado.

