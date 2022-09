Jovem desaparece ao mergulhar em rio com amigos

Diogo Eduardo Ferreira dos Santos, de 25 anos, esta desaparecido desde a manhã de domingo, após pular no Rio Pardo, na região da Usina do Mimoso, em Ribas do Rio Pardo. Equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Grande procuram o rapaz.

De acordo com informações do site Notícias do Cerrado, o local em que o jovem pulou tem placas de alerta proibindo entrar, caçar, pescar e nadar. As buscas começaram no domingo e hoje mergulhadores do Corpo de Bombeiros dão continuidade.

O grupo chegou ao local por volta das 18h e resolveu acampar na entrada da usina. Segundo registro, o jovem entrou no rio por volta das 7 horas e após um tempo sumiu nas águas. “Provavelmente sugado para o fundo, por conta de um redemoinho”, contou um dos amigos da pescaria.

Os três colegas realizaram buscas no sentido de encontrar o desaparecido, mas não tiveram sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela manhã e, desde então realiza buscas com equipe de mergulho.

