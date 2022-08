Dagoberto Nogueira pioneiro cria “Podcast”

As eleições já estão a todo vapor e os candidatos estão inventando novos formatos para que possam ser vistos e votados.

Este pleito traz a força das redes sociais e pensando neste importante segmento o deputado federal candidato à reeleição Dagoberto Nogueira (PSDB), para atrair novos eleitores e ser visto é o pioneiro a criar “Dagocast”, o Podcast do candidato com entrevistas variadas que abordam temas da atualidade.

O candidato é o único a fazer este tipo de abordagem nas redes através do youtube. Diariamente atrai novos seguidores, porque não trata de assuntos políticos, apenas, mas sim temas com o que especialistas nos assuntos apresentam, de forma direta e descontraída.

Dagoberto, está no seu terceiro mandato como deputado federal, e tenta sua reeleição

divulgado o seu trabalho através das redes sociais com um jeito mais despojado e na

linguagem do dia-a-dia das redes com cards muito bem elaborados com uma produção de primeira.

O objetivo é de atrair novos seguidores e possíveis eleitores, apresentando assuntos importantes que não canse, e informe a comunidade. “Eu quero usar este espaço para apresentar um monte de gente bacana para vocês e o meu primeiro Dagocast quero apresentar o meu amigo Jean Ferreira, ativista pela educação. Aproveito para convidar você para nos acompanhar em minha página do youtbe Dagoberto Nogueira, curta, comente e compartilhe”, finalizou o deputado.

Semanalmente ele discute os mais diversos temas atuais presentes no Estado e no Brasil. Já

foram lançados três vídeos até o momento. Abordaram a educação presente na juventude

assim como outros sobre curiosidades da vida pessoal do Dagoberto como pai e avô

aproveitando a data do dia dos pais e o próximo já anunciado em seu instagram será sobre a causa animal.

Os próximos que virão até outubro abordarão temas como: acessibilidade, sustentabilidade

sobre energia solar, causa animal dentre tantos outros temas que ele tem sido porta-voz no

Congresso Nacional e presentes no dia-a-dia.