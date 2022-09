Cineasta Jean Luc Godard morre aos 91 anos

Jean Luc Godard, um dos maiores cineastas de todos os tempos, morreu nesta terça-feira (13), aos 91 anos. Fundador da revolucionária Nouvelle Vague, o diretor era o único representante do movimento que ainda estava vivo.

O cineasta morreu de “maneira tranquila” nesta terça-feira aos 91 anos em sua residência na pequena cidade de Rolle na Suíça, anunciou a família em um comunicado.

“O cineasta Jean-Luc Godard faleceu em 13 de setembro de 2022, anunciam sua esposa Anne-Marie Miéville e seus produtores. Não haverá nenhuma cerimônia. Jean-Luc Godard faleceu de maneira tranquila em sua residência, ao lado de seus entes queridos. Será cremado”.

Em manifestação pelas redes sociais, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que sua vida “foi como uma aparição no cinema francês. Então ele se tornou um mestre. Jean-Luc Godard, o mais iconoclasta dos cineastas da New Wave, havia inventado uma arte decididamente moderna e intensamente livre. Estamos perdendo um tesouro nacional, um olhar de gênio.”

A Nouvelle Vague francesa foi um dos movimentos mais importantes do cinema moderno. Mais do que transformar o cinema francês para sempre, as obras da Nouvelle Vague influenciaram cineastas de todo o mundo. Cortes bruscos, câmera em mãos e diálogos existenciais são algumas das características que definem a estética do movimento, que influenciou diretores ao longo das décadas seguintes.

Godard estava entre os diretores mais aclamados do mundo, conhecido por clássicos como “Acossado” e “O Desprezo”, que ultrapassaram os limites cinematográficos e inspiraram diretores iconoclastas décadas após seu apogeu nos anos 1960. Um dos maiores representantes do cinema político, o diretor nos mostrou que a forma revolucionária é fundamental quando se pensa o cinema questionador.

Pensar o cinema como imagem influenciou grandes diretores pós Godard. Martin Scorsese e Francis Ford Coppola é um dos exemplos de cineastas que criaram movimentos a partir de Nouvelle Vague. Godard é, talvez, a pessoa que mais influenciou pessoas a pegarem uma câmera para fazer filmes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.