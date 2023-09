Polos de votação para eleger novos conselheiros tutelares são divulgados

Toda a população campo-grandense que esteja em dia com a Justiça Eleitoral pode participar do pleito público para eleger os membros titulares e suplentes dos Conselhos Tutelares da Capital sul-mato-grossense para o quadriênio 2024/2027. Os locais de votação foram publicados na edição do dia 13, do Diário Oficial de Campo Grande .

Ao todo, 56 polos de votação foram disponibilizados para as eleições do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) no dia 1º de outubro de 2023. Cada um dos polos refere-se à uma zona eleitoral, portanto, os eleitores precisam se atentar à essa informação antes de comparecer ao pleito.

É de suma importância o comparecimento da população campo-grandense votante visto que a opinião pública, neste caso, é que elege os conselheiros titulares e suplentes que irão garantir os direitos das crianças e adolescentes durante os próximos quatro anos na Capital. 112 candidatos concorrem aos cargos. São 40 vagas para conselheiros titulares e 80 para suplentes.

Cabe ao conselheiro ou conselheira proteger as crianças e adolescentes de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse profissional ainda têm a missão de garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. É por isso que são consideradas pessoas essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil.

Os conselheiros e as conselheiras são responsáveis por receber denúncias de situações de violência, como negligência, maus-tratos e exploração sexual, além de situações de trabalho infantil. Também podem fazer solicitações de serviços públicos na área da saúde, educação, serviços sociais, previdência, trabalho e segurança.

Orientações para a votação

A população em dia com a Justiça Eleitoral deve comparecer ao polo de votação referente à sua zona eleitoral com o Título de Eleitor em mãos, e com um documento oficial com foto no período das 8 horas às 17 horas. Todas as informações sobre o processo de pleito podem ser acessadas no link. A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) é a responsável pela organização do pleito.

Leia mais : Eleição para Conselho Tutelar acontece no dia 1º de outubro

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.