Eleição para Conselho Tutelar acontece no dia 1º de outubro

A sociedade votante de Campo Grande pode escolher os membros titulares e suplentes dos Conselhos Tutelares da Capital sul-mato-grossense para o quadriênio 2024/2027 no dia 1º de outubro, data em que será realizada a votação por meio de pleito público em 56 zonas eleitorais distribuídas pela área urbana e rural.

O nome dos 112 candidatos que concorrem aos cargos para assumir o quadriênio a partir do ano que vem foi publicado hoje (12) no Diário Oficial de Campo Grande. Ao todo, são 40 vagas para conselheiros titulares e 80 para suplentes.

Qualquer cidadão que esteja em dia com a Justiça Eleitoral pode comparecer à votação, das 8 horas às 17 horas, e ajudar na escolha dos conselheiros que irão defender os direitos das crianças e adolescentes de Campo Grande. Os locais de votação serão publicados em breve nos sites da Fapec e do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

