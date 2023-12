Bombeiros socorrem vítima de capotagem na MS-134

Uma pessoa, que não teve identidade divulgada, ficou ferida na manhã de hoje (15), após perder a direção de uma camionete em que conduzia e capotou o veículo, na MS-134, no Distrito de Nova Casa Verde, a 242 quilômetros de Campo Grande. Equipes de socorro estiveram no local, e levaram a vítima ao hospital.

Segundo informações do site Nova News, a vítima conduzia uma VW Saveiro, quando capotou nas margens da rodovia. Os motivos do acidente não foram esclarecidos para a imprensa local.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina, onde permanece na unidade de saúde, sob cuidados médicos.

