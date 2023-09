Incêndios, Funerais e Memórias: A jornada de João Benitez em sua nova obra literária

O mundo da literatura se prepara para receber uma obra que promete nos levar a uma jornada única e intrépida pelos recantos da infância e da memória de um autor multifacetado. “Incêndios, Funerais e Outras Crônicas Infantis” é o mais recente trabalho de João Benitez, um talentoso músico, psicólogo e escritor, nascido e criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Este livro, que se encontra em pré-lançamento, é uma visita ao passado traumático do autor, que remonta a um assassinato político, cenas de violência e uma paixão piromaníaca, entre outras estórias que moldaram sua trajetória de vida. Mas, ao invés de uma narrativa linear e tradicional, Benitez optou por nos guiar por meio de crônicas, uma escolha que nos permite explorar seu universo de maneira íntima e emocional.

A história que João Benitez nos conta em “Incêndios, Funerais e Outras Crônicas Infantis” é uma viagem ao cerne de suas experiências de infância, um olhar profundo sobre a criança marginalizada que ele foi um dia, em um cenário onde os contextos históricos, socioculturais e afetivos se entrelaçam de maneira fascinante. É uma jornada de introspecção, onde os devaneios são bem-vindos e necessários para entender o elo perdido entre o homem que ele se tornou e o menino que viveu em um passado marcado por turbulências.

A história de João Benitez não é apenas um mergulho nas águas turvas de sua memória; é também um retrato de Campo Grande, MS, sob uma ótica peculiar. A cidade e seus habitantes desempenham papéis fundamentais em suas crônicas, tornando-se personagens vivos nas páginas do livro.

João Benitez é um autor reconhecido por sua versatilidade. Bacharel em Psicologia pela UFMS, ele também se destaca como compositor, tendo sido premiado no Festival Universitário da Canção na categoria de Melhor Poesia Original. “Incêndios, Funerais e Outras Crônicas Infantis” é seu segundo trabalho literário, após o sucesso de seu livro de estreia, “Vozerio dos Desgraçados”, que foi vencedor do Prêmio Leia MS, concedido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Para aqueles que desejam adquirir este livro em pré-lançamento e embarcar nessa jornada de autodescoberta e nostalgia, basta acessar o site da Caravana Grupo Editorial no seguinte link: [Incêndios, Funerais e Outras Crônicas Infantis – Pré-lançamento https://caravanagrupoeditorial.com.br/produto/incendios-funerais-e-outras-cronicas-infantis/

