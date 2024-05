Polícia prende suspeito de estuprar a filha pela segunda vez em Rio Verde

A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (27), um homem de 36 anos, por estupro de vulnerável contra a própria filha, de 11 anos, no município de Rio Verde. A mulher do indivíduo, de 37 anos, também foi presa por tentar favorecer a fuga do suspeito.

Segundo apurado, no domingo (26), a Delegacia de Rio Verde teve conhecimento dos fatos por meio da Polícia Militar, que apresentou na unidade uma ocorrência de estupro em que o autor estava foragido.

Informações davam conta de que o indivíduo estava utilizando tornozeleira eletrônica pelo fato de ter sido condenado por ter estuprado a mesma menina quando ela tinha três anos de idade, em 2016, além de, no mesmo ano, abusar sexualmente também da enteada dele e irmã da vítima, por parte de mãe, que na época tinha seis anos de idade.

O homem também possui diversas passagens por crimes relacionados à violência doméstica e desacato.

Com o intuito de localizá-lo, tendo em vista a materialidade e autoria comprovadas por meio de imagens e vídeos armazenados no celular da vítima, bem como em bate-papo entre autor e vítima, uma equipe da Delegacia de Rio Verde, chefiada pelo delegado Edson Caetano, monitorou as proximidades da residência de parentes do autor.

No mesmo dia, a tornozeleira do autor foi localizada rompida em uma região de mata. Já nesta segunda-feira, por volta das 10 horas, os policiais avistaram a atual esposa do autor foi vista perto de um balneário, carregando malas.

Foi feito um acompanhamento visual por várias horas e quando o autor saiu da mata para encontrar a mulher, logo após eles se abraçarem, se beijarem e começarem a andar juntos, os policiais resolveram abordar o casal, que recebeu voz de prisão.

Ele pelos crimes de estupro de vulnerável e dano ao patrimônio, por ter rompido a tornozeleira eletrônica e ela por favorecimento pessoal, por ter auxiliado ele na fuga.