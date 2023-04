Políticos e empresários do Paraguai recebem títulos de visitante ilustre

Com objetivo de fomentar o intercâmbio e as relações de comércio entre Campo Grande e Paraguai, políticos e empresários paraguaios receberam títulos de visitante ilustre concedidos na última sexta-feira (14) pela Câmara Municipal de Vereadores. Os visitantes estão na Capital para discutir negócios e participar da abertura do estande da Prefeitura na Expogrande.

Presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, destaca que a iniciativa visa estreitar laços e ampliar as oportunidades de emprego e renda em Campo Grande.

“O Mercosul existe para facilitar o intercâmbio. O Paraguai é um país vizinho e produz muitas coisas boas. Muitas coisas produzidas aqui também podem chegar ao Paraguai mais barato. Nossa intenção é fomentar e incentivar o intercâmbio”, enfatizou.

Entre os homenageados estão Félix Ibañes, Amancio Céspedes e Eliseo Guggiari, vereadores da cidade de Concepción; a deputada Zulma Espinoza, presidente da Assembleia; o ex-governador do Departamento, Edgar Lopes Ruiz; além do empresário Angel Mendes Bonzi.

“Estamos muito felizes. Campo Grande é a Capital das oportunidades e queremos que nosso departamento também seja a Capital das oportunidades. Muitos empresários brasileiros estão se instalando em nosso departamento. É o departamento que mais cresce no Paraguai. Estamos muito felizes por esse evento”, disse Ruiz.

Em 2023, a Expogrande estima movimentar cerca de R$ 150 milhões na economia local durante os dez dias de evento. Além dos tradicionais shows, a Exposição conta com diversos leilões e a expectativa da organização é ter a presença maciça da comunidade campo-grandense.

Para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, essa edição retoma a tradição da Expogrande após as adversidades geradas pelo período de pandemia.

“Estamos muito felizes em estar aqui na Expogrande. Uma feira internacional, que retoma após a pandemia com força total. Estamos investindo em crescimento, desenvolvimento e expansão. Recepcionar essas autoridades é um sinal de que esse começo de mudança de paradigmas entre países da América do Sul já está sendo implementado. Essa conexão de interesses é muito importante. São interesses comuns de crescimento da nossa Capital e de Concepción, no Paraguai”, afirmou.

Na reunião realizada antes da entrega das honrarias, foram discutidos investimentos entre os dois países para atender famílias que atuam, principalmente, com a agricultura familiar.

Com informações da CMCG.

