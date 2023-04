Projetos aprovados no Codecon devem injetar mais de R$ 64 milhões em Campo Grande

Os projetos aprovados na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecon) vão injetar R$ 64.238.896,32 na economia de Campo Grande e gerar mais 74 novas vagas de trabalho. Os números foram confirmados na última terça-feira (11), quando projetos na área hospitalar, hoteleira e de saúde e bem-estar passaram pela avaliação dos conselheiros.

Foram votados seis projetos e quatro tiveram parecer favorável, agora eles seguem para a Câmara Municipal de Vereadores para análise e aprovação de lei autorizativa para a concessão dos benefícios da Lei do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande).

“Esses números são frutos da decisão de investir em meios de fomentar e retomar a atividade econômica na nossa cidade após o difícil momento que passamos na pandemia. Essa tem sido nossa prioridade, geração de renda e emprego, consolidando Campo Grande como a Capital das Oportunidades”, ressalta a prefeita Adriane Lopes.

Dentre os aprovados está a empresa Aço e Aço Vergalhões, que sozinha, vai injetar mais de R$ 46 milhões na economia de Campo Grande e gerar mais 39 novas vagas de trabalho. A indústria atua na área de relaminado, trefilado e perfilados em aço e está ampliando as atividades desenvolvidas elevando de 26 para 65 o número de vagas.

“Nós estamos localizados no Polo Empresarial Norte, já somos incentivados pelo Prodes desde 2013, e o programa foi fundamental para a nossa indústria e crescimento. Como tudo que tem sucesso conseguimos agora uma ampliação, dobrando a nossa capacidade produtiva. O Prodes assim Como Campo Grande, a Capital das Oportunidades, tem sido fundamental para o nosso crescimento”, afirmou a empresária Vanessa Coen.

Foram aprovados também projetos para implantação de uma indústria de montagem de equipamentos de radiologia, de uma academia trazendo mais saúde e bem-estar para a população e de um hotel.

“Mais uma reunião do Codecon que traz novas expectativas de investimentos e crescimento para Campo Grande. Esta é a segunda reunião deste ano e se somarmos a previsão de investimento são mais de R$ 86 milhões sendo injetados na nossa economia. Isso só prova que teremos um 2023 de muita expectativa de novos negócios sendo abertos. Um novo tempo para as empresas que buscam incentivos da Prefeitura, que vem atuando fortemente para fortalecer o setor produtivo na nossa cidade”, comemora Adelaido Vila, secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Para a próxima reunião, que deve acontecer em 25 de abril de 2023, já estão na pauta 13 projetos que almejam investir e expandir seus negócios na Capital com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Com a nova Lei do Prodes, além das grandes empresas, os negócios de médio e pequeno porte também podem solicitar incentivos previstos no programa. Ainda, conforme as regras da lei em vigor, para os processos que dependam de apreciação do Codecon, deve ser realizado sorteio publicamente ao fim de cada sessão.

Com informações da prefeitura de Campo Grande.

