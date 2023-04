Senadora prestigia inauguração de stand na Capital

A inauguração do espaço da prefeitura municipal de Campo Grande na Expogrande contou autoridades que prestigiaram o espaço na noite da última quinta-feira (13) e contou com a presença da senadora Tereza Cristina ( PP).

Nos bastidores existe uma conversa que a prefeita atualmente do Patriota pode ir para o PP em 2023 para concorrer a reeleição. Nada oficial, porém a ida e apoio de Tereza no evento de abertura foi oficial. “Vim cumprimentar a prefeita Adriane Lopes, pela excelente apresentação do stand com importante propósito para a Capital”, afirmou Tereza.

Segundo Adriane o espaço servirá de vitrine para atrair novos negócios para Campo Grande. “Estamos na Expogrande! Nosso objetivo é atrair investidores e empreendedores, em um ambiente propício para a troca de ideias, experiências e oportunidades de negócios para Campo Grande, a Capital das Oportunidades.”, destacou a prefeita.

