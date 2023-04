Enfraquecido MDB realiza encontro regional

Prometendo não dar murro em ponta de faca o exgovernador André Puccinelli até admite ser cadidato a prefeito de Campo Grande mas garante que isso não é seu projeto políytico para2024. A declaração foi dada durante o encontro que reuniu representantes do partido em todos os municípios do estado.

Por outro lado o presidente regional do partido deputado estadual Junior Mochi diz que meta é aumentar o numero de prefeitos e vereadores mas antes haverá uma reeestruturação do partido com o objetivo de organizar o partido para a eleição de prefeitos e vereadores no próximo ano. Mochi, disse que o ex-governador, ao lado do vereador Dr. Jamal, são fortes nomes do partido para o executivo da Capital, apesar de ainda não terem definições sobre o tema.

A audência mais sentida foi do deputado Márcio Fernandes , tentou assumir a presidência do partido, não tendo sonseguido em função disso os rumores de sua saída aumentaram.o próprio ex-governador Puccinelli em seu discurso teria mandado recedado para o parlamentar. “Muitos outros foram convidados. Alguns não estão aqui. Um ou outro foi pescar, porque achava que era mais importante. Mas estes não são partidários. Os partidários estão aqui”, declarou.

