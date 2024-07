A senadora Soraya Tronick presidente regional do Podemos anunciou na noite desta sexta-feira (19), que o partido vai integrar o arco de partidos que deverá apoiar a candidatura de Delcídio Amaral ba prefeitura de Corumbá.

O anúncio reforça a chapa encabeçada pelo senador que é a principal liderança do PRD em Mato Grosso do Sul.

Por Laureano Secundo

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: